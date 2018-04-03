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Путин: реализация контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 является приоритетом

Политика
3 апреля, 19:17 UTC+3

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва предпримет все усилия для завершения поставок Анкаре ракетных зенитных комплексов до 2020 года

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия предпримет все усилия для завершения поставок Турции ракетных зенитных комплексов С-400 до 2020 года.

"Этот вопрос турецкой стороной поднимался. Насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия, чтобы эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, намерена ли РФ удовлетворить просьбу Турции ускорить поставки С-400 до 2020 года.

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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