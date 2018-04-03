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Глава Кабардино-Балкарии снял с должности министра спорта республики

Политика
3 апреля, 20:02 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 3, апреля. /ТАСС

О причинах отставки Асланбека Хуштова не сообщается

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НАЛЬЧИК, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков освободил от занимаемой должности главу республиканского министерства спорта Асланбека Хуштова, указ об этом опубликован на официальном сайте главы республики.

"Освободить Хуштова Асланбека Витальевича от должности министра спорта Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в документе.

Исполнение обязанностей главы минспорта возложили на замминистра Заура Хежева. О причинах отставки министра не сообщается.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2008 года Хуштов возглавлял министерство с ноября 2014 года.

Ранее сообщалось, что в понедельник глава КБР назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства - министра образования, науки и по делам молодежи республики бывшего мэра Нальчика Арсена Алакаева. Прежний руководитель министерства Нина Емузова перешла на работу в администрацию главы КБР.

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