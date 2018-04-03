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Чижов заявил, что постпредство РФ при ЕС не испытывает затруднений в контактах в Брюсселе

Политика
3 апреля, 20:05 UTC+3

При этом постоянный представитель РФ при ЕС отметил, что в результате позиции Евросоюза "архитектура нашего сотрудничества и обменов была заморожена"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты не испытывают затруднений в контактах с ЕС в Брюсселе в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"Мы не испытываем каких-то на сегодняшний день затруднений в контактах. Контакты проводятся. Естественно, в тех рамках, которые были очерчены уже несколько лет назад, когда в результате позиции Евросоюза архитектура нашего сотрудничества и обменов была заморожена", - пояснил постпред РФ.

"Тем не менее политический диалог не прерывался, и я надеюсь, не прервется. Работа идет", - заключил Чижов.

22-23 марта на саммите ЕС в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС Маркуса Эдерера.

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Персоны
Эдерер, Маркус Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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