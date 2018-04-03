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Лаврентьев: вся Восточная Гута перейдет под контроль сирийских войск в течение недели

Политика
3 апреля, 20:16 UTC+3

По словам спецпредставителя президента РФ, в этой провинции осталась только экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам"

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Вся Восточная Гута перейдет под контроль сирийских правительственных сил в течение недели.

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Такое мнение выразил спецпредставитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что это [переход Восточной Гуты под контроль правительственных войск] произойдет в течение ближайшей недели - десяти дней окончательно", - заявил он журналистам.

По словам Лаврентьева, в этой провинции в пригороде Дамаска осталась только экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам", которая уже приняла решение покинуть район.

Члены вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" и их родственники начали покидать в понедельник город Дума в Восточной Гуте. 629 боевиков с семьями покинули этот населенный пункт по гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин. На 12 автобусах они направились к месту сбора на шоссе Дамаск - Хомс, чтобы выехать позднее колонной в пограничный с Турцией город Джараблус на севере Сирии.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко ранее сообщил, что с воскресенья гумкоридор Эль-Вафидин "открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей".

По сведениям агентства SANA, договоренность о выводе экстремистов из "Джейш аль-Ислам" была достигнута в конце прошедшей недели. В соответствии с условиями капитуляции, боевики сдадут сирийской армии тяжелые и средние вооружения, а также предоставят карты минных полей и подземных тоннелей. Они освободят всех находящихся в их руках заложников из числа пленных военнослужащих и мирных граждан. Вывод формирований "Джейш аль-Ислам" положит конец присутствию вооруженных группировок в Восточной Гуте, что обезопасит сирийскую столицу от минометных обстрелов.

Восстановление Сирии

Средства на восстановление Сирии есть, этот процесс необратим, добавил Лаврентьев. "Средства [на восстановление Сирии] есть, - заявил он журналистам. - Если кто-то думает, что если не будет предоставлять средства на восстановление [это замедлит восстановление страны], то да, это будет гораздо сложнее, процесс будет проходить гораздо медленнее, но, тем не менее, этот процесс необратим".

Он подчеркнул, что расходы по восстановлению Сирии может взять на себя не только Россия, к этому готовы многие другие страны. "Нельзя сбрасывать со счетов непосредственно самих сирийцев - тех, которые в том числе проживают за рубежом в различных странах", - подчеркнул Лаврентьев. В качестве примера он привел восстановление города Алеппо.

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