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Тема Скрипаля кратко затрагивалась на переговорах Путина и Эрдогана

Политика
3 апреля, 20:46 UTC+3

Президент РФ заявил, что вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела экс-полковника ГРУ

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Дело Скрипаля кратко затрагивалось на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Об этом сказал российский лидер по итогам переговоров с турецким коллегой.

"Мы вскользь затронули эту тему, господин президент поставил вопросы на этот счет", - сказал Путин.

Он добавил, что вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела Скрипаля с учетом сомнений экспертов по отравляющему веществу. "Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что генеральный директор лаборатории в Порт Энд Даун, расположенной в 8 км от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества". "Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ рассчитывает, что на сессии Исполкома Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет поставлена точка в деле Скрипаля.

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"Хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом. Завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, - сказал президент. - Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло".

Путин сообщил, что для обсуждения на повестку дня вынесено "как минимум 20 вопросов". При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в полноценном расследовании. "Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации", - добавил президент РФ.

Глава государства также напомнил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. "Оно, конечно, будет расследоваться", - заверил он.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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