Тема Скрипаля кратко затрагивалась на переговорах Путина и Эрдогана

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Дело Скрипаля кратко затрагивалось на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сказал российский лидер по итогам переговоров с турецким коллегой.

"Мы вскользь затронули эту тему, господин президент поставил вопросы на этот счет", - сказал Путин.

Он добавил, что вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела Скрипаля с учетом сомнений экспертов по отравляющему веществу. "Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что генеральный директор лаборатории в Порт Энд Даун, расположенной в 8 км от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества". "Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ рассчитывает, что на сессии Исполкома Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет поставлена точка в деле Скрипаля.

"Хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом. Завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, - сказал президент. - Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло".

Путин сообщил, что для обсуждения на повестку дня вынесено "как минимум 20 вопросов". При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в полноценном расследовании. "Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации", - добавил президент РФ.

Глава государства также напомнил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. "Оно, конечно, будет расследоваться", - заверил он.