Путин не видит существенных факторов риска для крупных совместных проектов с Турцией

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не видит препятствий для развития взаимодействий с Турцией в различных областях.

"Вы сказали о каких-то негативных, провокационных факторах в международных делах. У нас таких факторов с Турцией нет", - заявил глава российского государства, отвечая на пресс-конференции на вопрос, могут ли какие-либо негативные международные факторы сорвать планы российско-турецких проектов.

По мнению российского лидера, у Москвы и Анкары "наоборот, очень конструктивно развиваются двусторонние отношения". "Это находит свое отражение в результатах торгово-экономической деятельности, это находит отражение в темпах реализации крупных проектов - это касается и "Турецкого потока", и атомной энергетики", - уточнил он.

Путин назвал Турцию для России "приоритетным и очень надежным партнером". "Это касается и соблюдения наших договоренностей по целому ряду крупных региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся и в разрешении которых мы заинтересованы", - добавил он.

"Я не вижу на сегодня никаких проблем, которые бы мешали нашему дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой", - заявил президент РФ.

Президент также сообщил, что профильным ведомствам РФ и Турции по итогам переговоров поручено проработать ряд новых договоренностей.

"Мы наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов. Также поручено профильным министерствам и ведомствам проработать ряд новых договоренностей. Отмечу, что взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что программа сегодняшнего его визита в Анкару была весьма насыщенной и содержательной. На переговорах с Эрдоганом стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных международных региональных вопросов. После этого, по словам Путина, на заседании Совета сотрудничества высшего уровня с участием ключевых министров и руководителей крупнейших компаний двух стран был обстоятельно рассмотрен весь комплекс вопросов сотрудничества: политики, безопасности, экономики, культурно-гуманитарной сферы.

Президент России добавил, что политический диалог между странами носит интенсивный характер.

"Только в прошлом году мы с президентом Эрдоганом провели восемь полномасштабных встреч, в тесном контакте находятся внешнеполитические и военные ведомства, в том числе в рамках совместной группы стратегического планирования. Укрепляются связи между отраслевыми министерствами, а также по парламентским линиям. Идут плодотворные обсуждения совместных инициатив наши деловые круги", - сказал Путин. Также, по его словам, сегодня самое пристальное внимание стороны уделили именно торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству".