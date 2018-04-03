Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Лондону] каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко", - заявил он журналистам, комментируя ситуацию вокруг дела Скрипаля.

Песков выразил уверенность, что обвинения, звучащие из Британии, никогда не подтвердятся. "Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то рассказывали", - добавил пресс-секретарь российского главы государства.

Он добавил, что обвинения РФ британской стороной по делу Скрипаля постепенно получают красноречивые контраргументы.

"Для нас с самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены. Это просто красноречивые подтверждения, причем вполне экспертные, вполне официальные", - заявил он журналистам, комментируя недавнюю информацию Sky News по делу Скрипаля.