Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"

Политика
3 апреля, 20:57 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что обвинения Великобритании по делу Скрипаля постепенно получают "красноречивые контраргументы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"[Лондону] каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко", - заявил он журналистам, комментируя ситуацию вокруг дела Скрипаля.

Песков выразил уверенность, что обвинения, звучащие из Британии, никогда не подтвердятся. "Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то рассказывали", - добавил пресс-секретарь российского главы государства.

Он добавил, что обвинения РФ британской стороной по делу Скрипаля постепенно получают красноречивые контраргументы. 

"Для нас с самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены. Это просто красноречивые подтверждения, причем вполне экспертные, вполне официальные", - заявил он журналистам, комментируя недавнюю информацию Sky News по делу Скрипаля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
2
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
3
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
4
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
5
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
6
Король биатлона Бьорндален уходит
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости