Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных комплексов С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на соответствующий вопрос турецких журналистов.

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"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", - сказал российский лидер. "Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", - добавил Путин.

Президент сообщил, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области. В частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", - сказал Путин.