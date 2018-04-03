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Более 1 тыс. боевиков и членов их семей вышли из Восточной Гуты за последние сутки

Политика
3 апреля, 21:51 UTC+3

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению был организован выход 155 тыс. 409 человек

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. боевиков и членов их семей вышли за последние сутки по гуманитарному коридору из Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор [с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин] вышли 1 тыс. 123 боевика и члена их семей. <...> С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 31 тыс. 499 человек", - сообщает он.

Евтушенко также добавил, что всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению организован выход 155 тыс. 409 человек.

Генерал уточнил, что все боевики, покинувшие Восточную Гуту, в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

В сообщении Центра по примирению отмечается, что представители Центра оказывают помощь мирным жителям, которые возвращаются в населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков."Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 37 человек, провинции Хомс - 162 человека, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 730 человек", - говорится в сообщении.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Российские военные доставили жителям населенного пункта Телль-Даман в провинции Алеппо свежий хлеб общим весом 1 т, оказали медицинскую помощь 88 сирийцам, в том числе 37 детям.

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