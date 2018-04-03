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В Турции завершился первый день переговоров Путина и Эрдогана

Политика
3 апреля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Президент России считает, что у Москвы и Анкары "очень конструктивно развиваются двусторонние отношения"

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Препятствий для развития взаимоотношений России и Турцией нет. Анкара является для Москвы "приоритетным и очень надежным партнером", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам первого дня переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Турецкий лидер высоко оценил тот факт, что Путин свой первый визит за рубеж после переизбрания на новый президентский срок совершил именно в Турцию. Президенты двух стран не только провели конструктивные переговоры, но и в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС "Аккую".

На состоявшейся по итогам переговоров пресс-конференции Путин и Эрдоган ответили на вопросы о военно-техническом и экономическом сотрудничестве двух стран, в том числе об ускорении поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Российский лидер ответил также на вопросы журналистов о так называемом деле Скрипалей, выразив надежду, что в нем на предстоящей 4 апреля сессии Исполкома Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет поставлена точка.

Проблем нет

Президент России считает, что у Москвы и Анкары "очень конструктивно развиваются двусторонние отношения". "Это находит свое отражение в результатах торгово-экономической деятельности, это находит отражение в темпах реализации крупных проектов - это касается и "Турецкого потока", и атомной энергетики", - уточнил он.

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Путин назвал Турцию для России "приоритетным и очень надежным партнером". "Это касается и соблюдения наших договоренностей по целому ряду крупных региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся и в разрешении которых мы заинтересованы", - добавил он.

"Я не вижу на сегодня никаких проблем, которые бы мешали дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой", - подчеркнул российский лидер на пресс-конференции, состоявшейся после двусторонних переговоров и заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Ранее на заседании Совета Путин отметил, что "по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% - до $22 млрд". "Убежден, что это далеко не предел", - добавил он.

В свою очередь президент Турции также указал на укрепление российско-турецких отношений. "Некоторые круги совершили попытку отравить отношения между нашими странами. После этого наши связи лишь еще сильнее укрепились. Подписанные ранее сегодня четыре договора между Турцией и Россией также послужат укреплению наших отношений", - сказал он на пресс-конференции.

АЭС и газопровод

Свидетельством развития плодотворного экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе являются строительство АЭС "Аккую" и проект "Турецкий поток".

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АЭС "Аккую". Досье

Во вторник Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую". Эта электростанция станет первой АЭС, построенной на территории Турции. "При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии - такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России", - сказал глава российского государства на церемонии начала строительства, напомнив, что "Россия - один из признанных лидеров в области мирового атома".

Путин подчеркнул, что сооружение первой турецкой атомной электростанции означает создание в Турции основы для атомной промышленности в целом. По его мнению, "введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией".

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Затем, уже на пресс-конференции, отвечая на вопросы о еще одном масштабном российско-турецком проекте, президент РФ констатировал, что "Турецкий поток" реализуется намного быстрее проекта "Северный поток - 2". "Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом [создание "Северного потока - 2"], но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба", - отметил российский лидер, добавив, что "дело уже идет практически к завершению".

Кроме того, президент РФ сообщил, что профильным ведомствам РФ и Турции по итогам переговоров президентов двух стран поручено проработать ряд новых договоренностей. "Мы наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов", - сказал Путин, подчеркнув, что "взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается".

Двусторонние соглашения

В присутствии президентов двух стран были подписаны пять документов. В том числе, меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики, прав женщин семьи и детей, а также межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта. Кроме того, были заключены два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций.

Взаимодействие в военной сфере

Большой интерес у журналистов вызвала тема военно-технического сотрудничества РФ и Турции и, в частности, ускорение поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. О подписании Анкарой соглашения с Москвой о приобретении этих систем стало известно летом 2017 года. Первые поставки должны начаться в 2019-2020 годах.

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По словам Путина, ускорение поставок происходит "по просьбе наших турецких партнеров и друзей". "Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", - сказал президент РФ.

"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", - сказал российский лидер. "Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", - добавил Путин.

Его турецкий коллега отметил, что "пока предпринимаются конкретные шаги по этой теме [С-400], мы также можем сотрудничать по другим вопросам касательно оборонной промышленности".

Сирийский вопрос

Президент России сообщил также, что обсудил со своим турецким коллегой дальнейшие шаги в сирийском урегулировании. "Рассмотрели возможность совместных шагов по урегулированию кризиса в Сирии, по укреплению режима прекращения боевых действий и созданию условий для межсирийского переговорного процесса", - отметил Путин.

Завтра эти вопросы дополнительно будем обсуждать на трехсторонней встрече с участием президента Ирана господина Роухани", - добавил российский лидер.

Помимо состоявшегося во вторник российско-турецкого саммита, в Анкаре 4 апреля пройдут трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии, на которых к двум лидерам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.

Путин отметил, что обменялся с Эрдоганом мнениями и по другим актуальным международным проблемам.

Дело Скрипалей

На переговорах в Анкаре кратко затрагивалась тема так называемого дела Скрипалей. "Мы вскользь затронули эту тему, господин президент поставил вопросы на этот счет", - сказал Путин, добавив, что изложил позицию РФ своему турецкому коллеге.

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Отвечая на вопросы журналистов, президент РФ отметил, что "вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания". Путин напомнил, что генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне, расположенной в 8 км от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества. "Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", - подчеркнул российский лидер.

Он сообщил также, что 4 апреля по требованию российской стороны состоится сессия Исполкома Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой планируется подробно разобрать ситуацию вокруг дела Скрипалей. "Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло", - сказал Путин.

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Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля Экспорт российского вооружения
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