Путин обсудит ситуацию в Сирии с лидерами Турции и Ирана на саммите в Анкаре

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров РФ, Турции и Ирана, посвященном сирийскому урегулированию. Во второй день своего визита в Анкару российский лидер вместе с коллегами из стран "тройки" гарантов перемирия даст оценку ситуации в САР, а также обсудит пути дальнейшего урегулирования кризиса.

Сирийская тематика была в центре внимания переговоров Путина с Эрдоганом, которые прошли в Анкаре во вторник. "Рассмотрели возможность совместных шагов по урегулированию кризиса в Сирии, по укреплению режима прекращения боевых действий и созданию условий для межсирийского переговорного процесса", - отметил президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров. "Завтра эти вопросы дополнительно будем обсуждать на трехсторонней встрече с участием президента Ирана господина Роухани", - добавил российский лидер.

Встреча с Роухани

Начнется рабочий день Путина в Турции со встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме двусторонней повестки дня, будет обсуждаться подготовка Пятого каспийского саммита и ситуация в Сирии. "Мы планируем в ходе беседы [Путина] с Роухани обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", - заявил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Главная задача российской стороны - сохранить эффективность этого совместного плана действий, и это особенно важно, поскольку Иран строго выполняет свои обязательства, что регулярно подтверждается МАГАТЭ", - подчеркнул он. Ушаков заметил, что эту позицию разделяют и Китай, и европейские партнеры.

Повестка дня саммита

Что касается трехстороннего саммита, то на нем президенты обсудят реализацию договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась в 2017 году в Сочи, а также решения Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи.

Кроме того, лидеры обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня в Сирии. "Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть приняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий [в Сирии], обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации", - подчеркнул Ушаков. "Три страны едины в понимании безальтернативности урегулирования сирийского конфликта политическими методами и окончательное слово в этом процессе должно принадлежать сирийцам, а роль членов международного сообщества - помогать достичь консенсуса", - заявил он.

Также будет обсуждаться продвижение конституционной реформы в Сирии. По словам Ушакова, три страны намерены оказывать дальнейшее содействие формированию Конституционного комитета в республике, в котором должны быть представлены все сегменты сирийского общества.

Итоговое заявление

По итогам саммита Путин, Эрдоган и Роухани примут совместное заявление по ситуации в Сирии. "Как мы ожидаем, лидеры как в ходе встречи, так и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, этот вопрос крайне важен", - заявил журналистам Ушаков.

По окончании саммита три лидера сделают заявления для прессы.