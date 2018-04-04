Доклад: уровень поддержки Путина на выборах стал однороднее в мегаполисах и провинции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах стал однороднее в различных регионах, провинции и мегаполисах, при этом показатель конкуренции кандидатов на высший государственный пост снизился по сравнению с прошлыми кампаниями. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов в докладе "Основные тенденции и итоги выборов президента РФ 18 марта", с которым ознакомился ТАСС.

Действующий глава государства Владимир Путин, участвовавший в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получила 1,68% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,05%, кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

По мнению авторов доклада, итоги голосования за кандидатов в целом по стране во многом уникальны. Они отмечают, что впервые победитель получил столь высокий результат - прежний рекорд был у Путина в 2004 году (71,3%). По абсолютному числу голосов результат Путина превзошел рекорд Дмитрия Медведева 2008 года (56,4 млн голосов против 52,5 млн). К тому же впервые победитель получил голоса более половины всех россиян, внесенных в списки избирателей, - то есть 51,8% от 109 млн человек.

"Несмотря на естественную территориальную неоднородность поддержки кандидатов, наблюдается тенденция выравнивания уровня поддержки действующего президента, независимо от географической зоны, этнического состава и типа территории (столица или провинция)", - говорится в докладе.

Эксперты КГИ указывают, что по сравнению с 2012 годом амплитуда колебаний уровня поддержки Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95% (в Москве) до 99,76% (в Чечне), то на этот раз наблюдались вариации от 64,38% (в Якутии) до 93,38% (в Кабардино-Балкарии).

Регионы, в которых Путин получил максимальное количество голосов, остались в целом прежними, но к ним присоединились также новые субъекты РФ - Крым и Севастополь. Там за Путина проголосовали 92,15% и 90,19% избирателей соответственно. Десятку лидеров поддержки действующего президента составили Кабардино-Балкарская Республика (93,38%), Крым (92,15%), Тыва (91,98%), Чеченская Республика (91,44%), Дагестан (90,76%), Севастополь (90,19%), Карачаево-Черкесская Республика (87,64%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85,54%), Кемеровская область (85,42%), Мордовия (85,35%).

Аутсайдерами голосования за Путина в 2012 году были Москва (46,95%), Костромская область (52,78%), Орловская область (52,84%) и Ярославская область (54,53%). На этих выборах наихудшей была поддержка Путина в Якутии (64,38%), Алтайском крае (64,66%), Хабаровском крае (65,78%), Приморском крае (65,26%), Сахалинской области (66,92%), Амурской области (67,04%), Омской области (67,31%), Еврейской автономной области (67,48%), Костромской области (68,71%) и Хакасии (69,16%).

Авторы доклада обращают внимание на рост по сравнению с 2012 годом результатов Путина в Москве (с 46,95% до 70,88%) и Санкт-Петербурге (с 58,77% до 75,01%). Они считают, что это может объясняться двумя факторами.

С одной стороны, это "беспрецедентно массированная кампания агитации за явку", а также расширение возможностей участия в выборах граждан, не имеющих постоянной регистрации в Москве и Санкт-Петербурге, которое, вероятно, "позволило мобилизовать часть ранее не принимавших участия в выборах аполитичных избирателей".

"С другой стороны, свою роль сыграла кампания "электоральной забастовки", организованная сторонниками не допущенного на выборы блогера Алексея Навального, в результате которой заметная часть оппозиционного электората (значительная доля которого сосредоточена в двух столичных городах) не голосовала", - говорится в докладе.

Конкуренция снизилась

Эксперты КГИ утверждают, что консолидация вокруг действующего президента "сопровождается снижением показателя конкуренции кандидатов на выборах, фиксируемой индексом Лааксо-Таагеперы". В том числе, отмечается в докладе, снижение конкуренции было обеспечено "ошибками в избирательных кампаниях основных оппозиционных кандидатов".

Как пишут авторы, стандартным показателем уровня реальной конкуренции является эффективное число кандидатов - индекс Лааксо-Таагеперы, который вычисляется как единица, деленная на сумму квадратов доли кандидатов от числа голосов, поданных за всех кандидатов (в данном случае это число действительных бюллетеней).

"В нынешней кампании этот индекс получился равным 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России: в 2004 году индекс был 1,73, в 2008 - 1,82, в остальных кампаниях - больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции оказался весьма низким", - подчеркивают эксперты КГИ.

Голосование без открепительных

Авторы доклада отмечают, что так называемый механизм "мобильный избиратель", впервые применявшийся на федеральных выборах, позволил проголосовать многим избирателям, ранее не ходившим на выборы, так как они живут далеко от места регистрации. Информирование избирателей о новом порядке голосования велось "с большим размахом", поэтому "результат оказался впечатляющим", указывают они.

Всего, по данным ЦИК, было подано 5,69 млн заявлений о голосовании по месту пребывания, из них 3,11 млн - через территориальные и участковые избирательные комиссии, 0,94 млн - через МФЦ и 1,64 млн - через Единый портал государственных услуг. Проголосовало 83,3% избирателей, подавших такие заявления. Кроме того, было подано 270 тыс. спецзаявлений, которые можно было оформить в последние четыре дня перед выборами только на участке по месту прописки.

Авторы утверждают, что порядок подачи и обработки заявлений, утвержденный ЦИК, "предусматривал процедуры, делающие невозможным двукратное и многократное голосование", однако "несоблюдение этих процедур на ряде участков позволило некоторым избирателям убедиться в принципиальной возможности двукратного голосования".

"В целом можно сделать вывод, что новый порядок показал свою полезность для значительного числа избирателей, однако во многих отношениях он требует доработки", - заключают эксперты.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что все нарушители закона, попытавшиеся проголосовать неоднократно на выборах президента, воспользовавшись возможностью подать заявление о прикреплении к другому участку, будут выявлены и наказаны. Также ответственность понесут члены избирательных комиссий, допустивших такие нарушения.