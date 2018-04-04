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Сирийские военные находят на освобожденных территориях оставленные боевиками боеприпасы

Политика
4 апреля, 5:28 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА Сирия. 4, апреля. /ТАСС

По словам генерала Юрия Евтушенко, в Замальке обнаружены около 3 тыс. гранат, более 500 мин производства Болгарии и США

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА, Сирия. 4 апреля. /ТАСС/. Сирийские военные, обследующие освобожденные от боевиков территории Восточной Гуты, обнаружили в населенных пунктах Замалька и Сакба склады с боеприпасами и мощности по производству мин и взрывчатки. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

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"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. 2 апреля в населенных пунктах Замалька и Сакба ими выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки", - сказал он.

По словам Евтушенко, в Замальке обнаружены около 3 тыс. гранат, более 500 мин производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии.

"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов и решаются первоочередные задачи по восстановлению инфраструктуры, обеспечению возвращающихся жителей водой и едой", - отметил генерал.

Он отметил, что мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе.

"На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 50 тысяч человек. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2,269 тысячи боевиков и членов их семей", - заключил Евтушенко.

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