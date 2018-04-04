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Патрушев призвал наладить международный обмен информацией по новым видам наркотиков

Политика
4 апреля, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам секретаря Совбеза, в большинстве случаев это один из основных источников финансирования террористов

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призывает наладить информационный обмен для борьбы с наркотрафиком. С таким предложением он выступил на VII Московской конференции по международной безопасности.

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"В тесной увязке с антитеррористической повесткой дня рассматриваем проблему незаконного оборота наркотиков. В большинстве случаев это один из основных источников финансирования террористов, - сказал Патрушев. - Важно активизировать контакты для выработки совместных практических мер в данной области, включая налаживание обмена информацией по новым видам наркотиков, местам их производства и каналам поставок".

По его словам, еще одна угроза, связанная с международным терроризмом, - нелегальная миграция. Ее каналы, по мнению секретаря Совбеза РФ, активно используются террористическими организациями для перемещения боевиков, среда нелегальных мигрантов благоприятна для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания "спящих" террористических ячеек, представляющих особую опасность.

Патрушев подчеркнул, что значительно возросли возможности террористов по распространению материалов и вербовке новых членов - через интернет. "Следует наращивать международное сотрудничество и обмен информацией в отношении преступлений террористической и экстремистской направленности, совершаемых с применением информационных технологий, - заключил он. - На перспективу нужно выходить на принятие правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые заложат фундамент формирования необходимого международно-правового режима".

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