Четыре российских дипломата покинули Польшу

ВАРШАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Четыре российских дипломата, которых правительство Польши решило выслать из страны в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули республику. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ Владимир Александров.

"В соответствии с требованием польской стороны до 24 часов 3 апреля объявленные Польшей персонами нон грата дипломаты выехали из страны", - сказал представитель дипмиссии.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Большинство европейских стран, а также, в частности, США в знак солидарности с Великобританией решили выслать сотрудников дипмиссий РФ. Российский МИД на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.