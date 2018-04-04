Нарышкин назвал дело Скрипалей гротескной провокацией спецслужб Великобритании и США

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава СВР Сергей Нарышкин назвал историю Скрипалей гротескной провокацией, грубо состряпанной иностранными спецслужбами.

"Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит безоглядно следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитает разобраться в случившемся", - заявил он на VII Московской конференции по международной безопасности.

По словам Нарышкина, агрессивное давление, "которое послы и другие должностные лица США и Великобритании, как нам известно, оказывают на союзников по НАТО, страны ЕС, а также азиатские и другие государства в рамках так называемого дела Скрипалей", можно расценивать как проявление подхода "американацентричной системы межгосударственных отношений, основанной на принуждении, даже на шантаже". "Безусловно, политика никогда не была честным занятием. Однако, на нынешнем этапе количество, а главное качество лжи призвано оправдать гегемонию Запада просто беспрецедентно", - добавил глава СВР.

Нарышкин сравнил такое состояние с описанным в книге Джорджа Оруэлла "1984", где "война - это мир, свобода - это рабство, а незнание - сила". "Всем ценностям и нормам, которые так или иначе регулируют межгосударственные взаимоотношения, придается прямо противоположное значение", - пояснил Нарышкин, отметив, что "здесь недалеко и до макбетовских ведьм с тезисом "добро - есть зло, а зло есть - добро".

"В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда все мы вроде бы говорим на одном правовом языке, вернее, употребляем одни и те же слова, но в устах западных политиков их смысл меняется на обратный и становится абсурдным", - добавил глава СВР.

"Игра на повышение ставок"

Нарышкин призвал отказаться от силы в межгосударственных отношениях, чтобы не допустить второго Карибского кризиса.

"Важно прекратить безответственную игру на повышение ставок и отказаться от силы в межгосударственных отношениях. Не доводить до второго Карибского кризиса, когда между нашими странами стоят более насущные задачи по обеспечению процветания и свободного развития людей", - сказал он.

По словам Нарышкина, для этого необходимо двигаться по пути укрепления нынешних глобальных и межрегиональных организаций, "попутно совершенствуя инструментарий взаимодействия между странами". "Нужно перезапустить систему международных правовых отношений, заставить ее работать, для чего перестать использовать двойные стандарты и заговорить, наконец, на одном, действительно общечеловеческом языке, пока еще не поздно", - добавил глава СВР. Отношения НАТО с Россией

Нарышкин считает, что уровень конфронтации между НАТО и Россией возрос за прошедший год.

"За прошедший год уровень конфронтации повсеместно возрос, особенно между группой государств НАТО и Россией. Недавняя высылка дипломатов из США и стран-сателлитов под абсолютно надуманным и спровоцированным предлогом без оглядки на нормы международного права печальное тому подтверждение", - сообщил глава СВР.

Также он подчеркнул, что объективных причин для конфронтации между Россией и Западом не существует, но несмотря на это в настоящее время можно говорить о возвращении времен холодной войны.

"Борьба с несуществующей так называемой российской угрозой стала настоящей идеей фикс в политике Вашингтона. Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны. Причин для обострения отношений не существует, холодная война закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом сошло на нет", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что в мире возрастают новые угрозы, такие как международный терроризм и экологическая безопасность, решение которых невозможно без участия России. "Более того, перед сообществом встали совершенно новые вызовы, такие как международный терроризм, обеспечение устойчивого развития экологической безопасности в мире. Ответ на них можно дать только совместными усилиями, а сделать это без участия России, равно как Китая, Индии и Бразилии, просто немыслимо", - отметил глава СВР.