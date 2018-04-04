Губернатор Подмосковья Воробьев планирует баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует баллотироваться на новый срок в сентябре 2018 года. Об этом он сообщил в среду в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов у меня существует, поэтому я готовлюсь к выборам", - сказал он.

Воробьев был избран губернатором Московской области 8 сентября 2013 года. Он баллотировался от партии "Единая Россия" и получил на выборах главы региона 78,94% голосов избирателей.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг") и занимал 25-е место.