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Новым главой Воронежа стал Вадим Кстенин

Политика
4 апреля, 12:37 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 4, апреля. /ТАСС

Его кандидатуру поддержали 25 из 35 депутатов городской думы

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ВОРОНЕЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской городской думы большинством голосов выбрали новым главой Воронежа Вадима Кстенина, который с декабря прошлого года исполнял обязанности врио главы города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

"Сегодня депутаты выбрали главой городского округа город Воронеж Вадима Кстенина. За него проголосовали 25 из 35 депутатов, пять - против, еще пять бюллетеней оказались испорчены", - сказали в пресс-службе.

Кстенин вступит в должность 11 апреля. Еще одним кандидатом был Руслан Кочетов.

Кстенин родился в 1975 году в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР. В 1997 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию, получил специальность "автомобильные дороги и аэродромы". С 2010 года по 2015 год руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области, с конца 2015 года в мэрии Воронежа занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Владимир Путин 25 декабря прошлого года принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева. На место мэра назначили его первого заместителя Вадима Кстенина.

20 марта 2018 года в Воронежской городской Думе прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа город Воронеж. Конкурсная комиссия из шести заявок отобрала документы пяти претендентов (один не предоставил справку об отсутствии судимости, и его не допустили к участию). Кандидаты прошли тесты на знание Конституции РФ и нормативных правовых актов, выступили перед комиссией с презентацией своих программ развития города. По итогам конкурса в Воронежскую городскую Думу направили кандидатуры двоих - Кстенина и Кочетова.

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Персоны
Гусев, Александр Викторович Гордеев, Алексей Васильевич Путин, Владимир Владимирович
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