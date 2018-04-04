Путин: Россия и Иран тесно взаимодействуют над решением сирийской проблемы

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил своему иранскому коллеге Хасану Роухани обсудить международную ситуацию, прежде всего в регионе.

"У нас осуществляется постоянный, регулярный диалог практически на всех уровнях по всем направлениям нашего взаимодействия. На политическом уровне у нас постоянные контакты и с вами лично, и встречался, будучи в Иране, с духовным лидером вашей страны, наши министры иностранных дел работают постоянно, в контакте находятся и военные ведомства", - сказал Путин, открывая встречу с Роухани.

"Мы вместе работаем над разрешением сложнейших острых проблем сегодняшнего дня, в том числе над решением сирийской проблемы. Я очень рад нашей очередной встрече, поскольку это дает возможность поговорить и о двусторонних контактах, поговорить, что мы должны сделать для развития наших отношений, и поговорить по международной ситуации, прежде всего, конечно, в регионе", - отметил президент РФ.

В свою очередь, Роухани отметил, что очень рад возможности встретиться.

"У обеих стран есть общий взгляд на вопросы двустороннего характера и на международные вопросы. Что касается региональных вопросов, то у нас идет очень хорошее взаимодействие, особенно относительно сирийского урегулирования. Саммит, который вы проводили по своей инициативе в Сочи, был отправной точкой для урегулирования сирийского кризиса. После того саммита вы еще проводили у себя в Сочи конгресс сирийского нацдиалога, который действительно успешно закончился. И сегодня я очень рад, что второй раунд трехстороннего саммита проводится в Анкаре", - сказал он.

"У нас три важные задачи: безопасность и стабильность, возвращение беженцев и определение судьбы Сирийской Арабской Республики руками сирийцев. Очень надеюсь, что сегодняшний саммит способствует установлению мира и безопасности в нашем регионе", - отметил президент Ирана.