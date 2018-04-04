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Сеул надеется на посредничество Москвы для разрешения ситуации вокруг КНДР

Политика
4 апреля, 13:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, апреля. /ТАСС

По словам посла Южной Кореи в России, Владимир Путин всегда поддерживал позицию Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Южная Корея рассчитывает на посредничество России для разрешения ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду журналистам посол Южной Кореи в России У Юн Гын на открытии бизнес-форума с участием компаний из этой страны.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда поддерживал позицию Сеула по денуклеаризации на Корейском полуострове и урегулировании корейской проблемы мирным путем. "Считаю, что для нас роль российской стороны очень важна [в урегулировании корейской проблемы], - подчеркнул дипломат. - Думаю, что Россия будет продолжать играть определенную роль посредника для разрешения корейской тематики".

"Между главами двух наших стран установлены доверительные отношения, - отметил У Юн Гын. - Поэтому думаю, что наше тесное взаимодействие по этой теме продолжится и будет укрепляться.

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