Сеул надеется на посредничество Москвы для разрешения ситуации вокруг КНДР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Южная Корея рассчитывает на посредничество России для разрешения ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду журналистам посол Южной Кореи в России У Юн Гын на открытии бизнес-форума с участием компаний из этой страны.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда поддерживал позицию Сеула по денуклеаризации на Корейском полуострове и урегулировании корейской проблемы мирным путем. "Считаю, что для нас роль российской стороны очень важна [в урегулировании корейской проблемы], - подчеркнул дипломат. - Думаю, что Россия будет продолжать играть определенную роль посредника для разрешения корейской тематики".

"Между главами двух наших стран установлены доверительные отношения, - отметил У Юн Гын. - Поэтому думаю, что наше тесное взаимодействие по этой теме продолжится и будет укрепляться.