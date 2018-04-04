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Гудков предложил механизм праймериз для кандидатов от оппозиции на выборах мэра Москвы

Политика
4 апреля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Экс-депутат считает, что предварительное голосование по отбору кандидатов должно проходить в три этапа

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении баллотироваться в мэры Москвы, предложил оппозиции использовать механизм предварительного голосования по отбору кандидатов (праймериз). Об этом политик сообщил ТАСС в среду.

"Единственным возможным механизмом выбора объединенного демократического кандидата [на выборах мэра Москвы] является проведение общедемократических праймериз, в которых участвуют различные политические силы", - сказал он.

Гудков предлагает провести праймериз в два или три тура, в первом туре предлагается голосовать оппозиционным муниципальным депутатам, избранным в 2017 году. "Самой очевидной группой, мнение которой необходимо учитывать, являются независимые муниципальные депутаты. <…> Всего независимых муниципальных депутатов, избравшихся в 2017 году в Москве, включая поддержанных проектом "Объединенные демократы", чуть меньше 300, и один этап праймериз наиболее логично провести среди них", - считает экс-депутат Госдумы, ставший в свое время организатором проекта "Объединенные демократы", в рамках которого подобранные штабом Гудкова кандидаты в муниципальные депутаты выдвигались от партии "Яблоко".

"Вторым этапом праймериз я предлагаю сделать голосование широкого круга сторонников из числа жителей Москвы", - заявил он, пояснив, что "на праймериз в первую очередь должна оцениваться способность кандидата мобилизовать своих сторонников прийти на реальный избирательный участок", поэтому он считает правильным, "чтобы учет сторонников кандидата происходил исключительно на реальных участках, а не в интернете".

Третий тур праймериз, по словам Гудкова, может быть проведен, "если голосование среди муниципальных депутатов выиграл один человек, а среди сторонников - другой". В таком случае выдвигать кандидата будет "круглый стол основных политических сил демократического толка", в состав которого оппозиционер считает необходимым включить три зарегистрированные политические партии: "Яблоко", "Парнас" и "Гражданская инициатива", а также "незарегистрированные демократические силы".

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 года. По итогам муниципальных выборов 2017 года, преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от "Единой России".

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