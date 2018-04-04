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Россия высылает сотрудника венгерского посольства

Политика
4 апреля, 14:03 дата обновления: 4 апреля, 14:30 UTC+3

Сотрудник посольства Венгрии объявлен персоной нон грата из-за дела Скрипалей, отметили в МИД России

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия объявила венгерскому послу о высылке из страны сотрудника посольства Венгрии. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

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"4 апреля с. г. в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла, - отметили в дипведомстве. - Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства".

Венгрия присоединилась к группе стран во главе с США и Великобританией, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии неким веществом нервно-паралитического действия. В ответ на эти недружественные действия в МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.

 

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