Лукашевич: "нормандский формат" не сможет работать без участия России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. У Москвы нет информации о проведение встречи лидеров "нормандского формата" без участия России. Об этом заявил в среду журналистам постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Я не видел такой информации, - сказал дипломат. - Проведение встречи в "нормандском формате" без участия России невозможно".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в городе Ахене на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. В Кремле в свою очередь заявили, что о такой инициативе в Москве не слышали.