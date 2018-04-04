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Лукашевич: "нормандский формат" не сможет работать без участия России

Политика
4 апреля, 14:44 UTC+3

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что у него нет информации о проведении встречи лидеров "нормандского формата" без участия России

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. У Москвы нет информации о проведение встречи лидеров "нормандского формата" без участия России. Об этом заявил в среду журналистам постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Я не видел такой информации, - сказал дипломат. - Проведение встречи в "нормандском формате" без участия России невозможно".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в городе Ахене на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. В Кремле в свою очередь заявили, что о такой инициативе в Москве не слышали.

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