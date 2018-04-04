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Албания отменила визы для российских граждан на семь месяцев

Политика
4 апреля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Такие правила будут применяться в отношении владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки с целью туризма, либо частные поездки сроком до 90 дней

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Албании приняло решение об отмене в одностороннем порядке виз для российских граждан с 1 апреля по 31 октября текущего года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Советом министров Республики Албания 21 марта с.г. было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2018 года право безвизового въезда в страну, - отметили в дипведомстве. - Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма, либо частные поездки сроком до 90 дней".

"Министерство иностранных дел РФ напоминает российским туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом", - указано в сообщении.

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