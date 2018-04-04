Ушаков: операция "Оливковая ветвь" обсуждалась лидерами РФ, Ирана и Турции

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Операция "Оливковая ветвь" обсуждалась на саммите лидеров РФ, Ирана и Турции "в деловом ключе". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Эта тема тоже обсуждалась, но обсуждение, я бы сказал, деловое было", - заявил он журналистам. При этом помощник президента особо отметил, что при обсуждении этой темы "негативного ничего не было".

Также Ушаков отметил, что саммит РФ, Ирана и Турции прошел очень хорошо, работу в этом формате решено продолжить.

"Очень хорошо прошли [переговоры], в конструктивной атмосфере, - заявил он журналистам. - Решили продолжать работу в таком формате, в формате "тройки". И очень насыщенное, мне кажется, совместное заявление получилось".

Ушаков добавил, что заявление по итогам саммита уже принято, в нем отражены договоренности, достигнутые лидерами.

Кроме того, Москва проинформирует другие страны об итогах саммита России, Ирана и Турции в Анкаре по Сирии.

"Не исключено, что в какой-то степени, - сказал он. - Об итогах саммита будет информация [дана] другим странам, конечно. В частности, может быть, в рамках телефонных разговоров".

При этом Ушаков не уточнил, о каких странах может идти речь.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.