Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: операция "Оливковая ветвь" обсуждалась лидерами РФ, Ирана и Турции

Политика
4 апреля, 15:21 дата обновления: 4 апреля, 15:38 UTC+3

Помощник президента РФ также отметил, что страны решили продолжать работу в формате "тройки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Операция "Оливковая ветвь" обсуждалась на саммите лидеров РФ, Ирана и Турции "в деловом ключе". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Эта тема тоже обсуждалась, но обсуждение, я бы сказал, деловое было", - заявил он журналистам. При этом помощник президента особо отметил, что при обсуждении этой темы "негативного ничего не было".

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

Также Ушаков отметил, что саммит РФ, Ирана и Турции прошел очень хорошо, работу в этом формате решено продолжить.

"Очень хорошо прошли [переговоры], в конструктивной атмосфере, - заявил он журналистам. - Решили продолжать работу в таком формате, в формате "тройки". И очень насыщенное, мне кажется, совместное заявление получилось".

Ушаков добавил, что заявление по итогам саммита уже принято, в нем отражены договоренности, достигнутые лидерами.

Кроме того, Москва проинформирует другие страны об итогах саммита России, Ирана и Турции в Анкаре по Сирии.

"Не исключено, что в какой-то степени, - сказал он. - Об итогах саммита будет информация [дана] другим странам, конечно. В частности, может быть, в рамках телефонных разговоров".

При этом Ушаков не уточнил, о каких странах может идти речь.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
ТЦ "Персей для детей" в Москве. Досье
5
В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода
6
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
7
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости