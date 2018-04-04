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Песков: президенты РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по Сирии

Политика
4 апреля, 15:19 дата обновления: 4 апреля, 15:39 UTC+3

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что заявление будет опубликовано позднее

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АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии было согласовано на проходящем саммите в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Совместное заявление согласовано. Оно будет опубликовано позднее", - уточнил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее на сайте президента Ирана появилось сообщение о согласовании заявления и его текст. Однако сами президенты в это время еще продолжали консультации за закрытыми для прессы дверями.

В опубликованном заявлении стороны подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество по Сирии, а также подчеркнули приверженность независимости и единству этой страны. Согласно документу, РФ, Турция и Иран назвали задачей первостепенной важности размежевание террористов и вооруженной оппозиции в Сирии.

Президенты также отметили важность астанинской площадки для обсуждения сирийской проблематики и подтвердили поддержку решений сочинского Конгресса сирийского нацдиалога, в том числе по конституционной комиссии.

Следующий трехсторонний саммит по Сирии решено провести в Иране, говорится в документе.

 

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Кризис в Сирии
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