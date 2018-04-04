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Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля

Политика
4 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по международным и региональным проблемам

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо 9-11 апреля посетит Россию с визитом. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств (России и КНДР)", - сказала дипломат. "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - подчеркнула она.

Захарова также сообщила, что министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов посетит Москву 8-9 апреля. "В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки, двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия, которое основывается на принципах стратегического партнерства и союзничества, - подчеркнула дипломат. - Особое внимание будет уделено реализации итогов российско-таджикистанского саммита, который состоялся в Душанбе 27 февраля 2017 года, с акцентом на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, сотрудничество в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС".

"Предстоит сверить подходы к состоянию региональной безопасности в Центральной Азии, а также по ситуации в Афганистане и вопросам борьбы с экстремизмом", - добавила Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, "в рамках визита планируется подписать программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018 год".

Официальный представитель МИД рассказала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры в Москве с южноафриканской коллегой Линдиве Сисулу 12 апреля. "Министр международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу посетит Москву 12-13 апреля для участия в XV заседании Российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя, - сказала она. - Накануне заседания планируется беседа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, также предполагается рассмотреть вопросы наращивания дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и ЮАР, включая наращивание инвестиционного сотрудничества и усиление внешнеполитической координации по актуальной международной и региональной проблематике. Особое внимание планируется уделить предстоящему 25-27 июля в Йоханнесбурге саммиту БРИКС".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
ЮАР КНДР Россия Таджикистан
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