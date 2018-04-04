Исполком СНГ: рост террористической угрозы делает безопасность приоритетом для Содружества

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Безопасность стала приоритетом для СНГ, так как после победы над "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) боевики из Сирии и Ирака перемещаются к южным границам Содружества. Об этом в среду заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, выступая на заседании VII Московской конференции по международной безопасности.

"Несмотря на имеющиеся позитивные результаты по противодействию ИГ, опасность, исходящая от этой организации, не уменьшается. В настоящее время происходит смещение террористической активности из Сирии и Ирака к южным границам СНГ, - отметил Лебедев. - Туда возвращаются террористы, отмечается рост радикализации отдельных групп населения, особенно молодежи. В этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом Содружества".

В целом, по его словам, "росту терроризма и расширению его географии способствуют опасные тенденции последних лет и совмещение таких угроз, как международный экстремизм, нелегальный оборот наркотиков, контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми".