Рябков: Россия заинтересована во встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва заинтересована в проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и будет прилагать усилия, чтобы убедить в этом американских коллег. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никаких сомнений в том, что российская сторона заинтересована в реализации данной идеи [встречи глав государств], быть не может", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах контактов России и США на высшем уровне.

"Будем прилагать усилия к тому, чтобы и американские коллеги во всех звеньях государственного аппарата США пришли к этому же выводу, для нас совершенно очевидному, что саммит нужен", - добавил высокопоставленный дипломат.

"Но мы видим, вместе с тем, как данная тема обыгрывается, в том числе во внутриамериканском контексте. Соответственно, мы исходим из того, что работать в этом отношении нужно, и повестка дня очевидна", - добавил Рябков.

Также Россия откликнется аналогичным образом на обращения США по визам для новых дипломатов, если Вашингтон проявит максимум позитивного отношения при рассмотрении заявок Москвы, отметил Рябков, отвечая на вопрос, согласна ли Россия принять новых американских дипломатов взамен ранее высланных.

"Мы исходим из того, что американцы должны проявить максимум внимания и позитивного отношения к нашим заявкам, тогда они могут вполне рассчитывать на то, что мы откликнемся аналогичным образом", - сказал Рябков.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что вопрос о контактах между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Майклом Помпео будет актуален только после того, как кандидатуру госсекретаря утвердят окончательно.

"Пока человек не назначен на должность, это не вписывается в нормы ведения политической работы и даже в рамки протокола", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Мы дождемся прохождения процедуры [утверждения кандидатуры] в Сенате [США], а затем эту тему актуализируем", - добавил Рябков.

По мнению Рябкова, возможность новых контактов с первым заместителем госсекретаря по политическим делам Томасом Шэнноном зависит от дальнейшего поведения Вашингтона по отношению к Москве.

"Вопрос о контакте по тематике двусторонних отношений и стратегической стабильности остается в нашей повестке дня, - сказал он. - Но надо понимать, что после событий прошлой недели "политическая пыль" далеко не осела, нам надо будет определенное время еще посмотреть, как дальше американская сторона позиционирует себя в свете тех острых кризисных явлений, которые мы наблюдаем в двустороннем диалоге, вокруг дела Скрипалей и в остальных сюжетах, имеющих горячий характер".

8 марта Шэннон заявил ТАСС, что ожидает предложений от Рябкова для согласования даты и места проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

После того, как Вашингтон сорвал в Женеве российско-американскую встречу по безопасности в киберпространстве, Москва сочла невозможным проведение нового раунда консультаций, который был запланирован на 6-7 марта в Вене.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем в двусторонних отношениях идут под председательством Рябкова и Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм этих регулярных контактов.