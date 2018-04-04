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Путин: боевики в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ

Политика
4 апреля, 16:09 дата обновления: 4 апреля, 16:33 UTC+3

По словам президента, у террористов "в ход идут любые средства"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об имеющейся информации о попытках террористов провести провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.

"В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса", - заявил глава российского государства журналистам по итогам трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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По словам Путина, у террористов "в ход идут любые средства". "Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", - подчеркнул президент РФ.

Он сообщил, что участники саммита в Анкаре "условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией".

Российский лидер поблагодарил турецкого и иранского коллег "за содержательные и результативные переговоры". "Уверен, по итогам саммита будут приняты необходимые практические меры, и итоги будут способствовать дальнейшей продуктивной работе в интересах окончательного установления мира и стабильности в Сирии", - подытожил Путин.

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