Путин: боевики в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об имеющейся информации о попытках террористов провести провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.

"В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса", - заявил глава российского государства журналистам по итогам трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

По словам Путина, у террористов "в ход идут любые средства". "Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", - подчеркнул президент РФ.

Он сообщил, что участники саммита в Анкаре "условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией".

Российский лидер поблагодарил турецкого и иранского коллег "за содержательные и результативные переговоры". "Уверен, по итогам саммита будут приняты необходимые практические меры, и итоги будут способствовать дальнейшей продуктивной работе в интересах окончательного установления мира и стабильности в Сирии", - подытожил Путин.