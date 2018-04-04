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Путин: Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла в деле Скрипаля

Политика
4 апреля, 16:21 дата обновления: 4 апреля, 16:31 UTC+3

При этом президент отметил, что "это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений"

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла вокруг дела Скрипаля. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы по итогам трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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"Мы ничего не ждем, - сказал он, комментируя вопрос о том, ждет ли Россия официальных извинений со стороны Великобритании не нашедшей доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери. - Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений".

Путин призвал "вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на нормах международного права". Тогда, по его словам, "обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой".

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