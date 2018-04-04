Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы утаивают факт наличия в доме Скрипалей домашних животных и хранят молчание об их судьбе. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона располагает достоверной информацией о том, что в доме Скрипалей в Солсбери находились домашние животные. "Мы проверяли эту информацию, - отметила дипломат. - Не видела, чтобы она была опубликована в СМИ, но у нас она есть. Есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные".

"Казалось бы, какое имеет это отношение к делу, - заметила Захарова. - Непосредственно имеет и самое что ни на есть прямое отношение, если речь идет об использовании химических отравляющих веществ и наличии многих версий, связанных так или иначе с домом - тем самым местом, где жили Срикпали.

"Так вот, где сейчас эти домашние животные? - продолжила официальный представитель МИД РФ. - У нас есть даже понимание, каких животных и сколько их там было. Но это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила? Ведь речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать".