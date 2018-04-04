Рябков: РФ не получила от ОЗХО желаемой реакции на свои вопросы по Солсбери

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия не получила от ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) желаемой реакции на 13 вопросов относительно участия организации в расследовании дела об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В целом это не тот характер и не то содержание реакции на наши вполне резонные, законные и логичные вопросы, которые мы передали в Техсекретариат ОЗХО, - отметил высокопоставленный дипломат. - Нам не хотелось бы думать, что тем самым организация начинает все глубже втягиваться в недостойные политические игры Великобритании и ее союзников".

Замглавы МИД РФ добавил, что ни о каком доверии к Великобритании по расследованию дела Скрипаля не может идти речь.

"Доверия к Великобритании не просто нет, его не может быть с учетом всех безобразий, вытворяемых Лондоном на ежедневной основе, и с учетом неприемлемой, из рада вон выходящей риторики, которая применяется к России", - сказал он.