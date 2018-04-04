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В МИД пройдет встреча высланных российских дипломатов с участием Лаврова и СМИ

Политика
4 апреля, 17:35 дата обновления: 4 апреля, 17:52 UTC+3

Дата встречи будет объявлена позже, сказала Мария Захарова

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МИД РФ пригласит журналистов на встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с высланными из западных стран дипломатами, чтобы развеять все спекуляции относительно их работы и причин объявления персонами нон грата. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время - мы объявим эту дату чуть позже - состоится встреча с этими дипломатами в МИД РФ с участием министра иностранных дел. Мы пригласим СМИ, сделаем встречу максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций", - сказала она.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Россия
Персоны
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