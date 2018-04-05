Презентация доклада о попытках делигитимации выборов-18. Видеотрансляция завершена

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации экспертного доклада "Попытки делигитимации президентских выборов - 2018 в России".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян и политолог Андрей Манойло рассказали о методах, которые использовались различными силами для делигитимации и дискредитации выборов президента России, а также представили свои выводы относительно попыток применения политических и других технологий смены власти, отработанных в других странах.