Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Презентация доклада о попытках делигитимации выборов-18. Видеотрансляция завершена

Политика
5 апреля, 13:09 UTC+3

Эксперты представили свои выводы относительно попыток применения политических и других технологий смены власти, отработанных в других странах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации экспертного доклада "Попытки делигитимации президентских выборов - 2018 в России".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян и политолог Андрей Манойло рассказали о методах, которые использовались различными силами для делигитимации и дискредитации выборов президента России, а также представили свои выводы относительно попыток применения политических и других технологий смены власти, отработанных в других странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости