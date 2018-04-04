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Захарова: британские власти в деле Скрипаля ведут себя как наперсточники

Политика
4 апреля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Так представитель МИД РФ прокомментировала информацию о том, что МИД Британии признало удаление со страницы в Twitter сообщения о российском происхождении вещества, которым отравили Скрипаля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Британские власти в ситуации с обвинениями в адрес России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ведут себя, как наперсточники. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Великобритании признал удаление со своей страницы в Twitter сообщения с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Скрипали, было произведено в России.

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"Сегодня даже найду перевод на английский этого слова - наперсточники. Опубликовали твит, сделали миллион ретвитов, прошло время и его удалили. Начнется потом: "не так поняли, мы же говорили highly likely (перевод с англ. "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС), это говорило о том, что это не прямые обвинения". Вот цена этому страшному спектаклю", - отметила дипломат.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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Захарова, Мария Владимировна
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