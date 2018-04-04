Основной темой конференции по безопасности в Москве стала борьба с терроризмом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Терроризм является одной из основных угроз практически для вех государств мира. Об этом говорили в среду участники открывшейся в Москве двухдневной VII Международной конференции по безопасности.

Причем, по мнению некоторых участников конференции, жизнеспособность террористических организаций поддерживается благодаря имеющимся между странами разногласиям.

Участники конференции отметили возросший за последний год уровень конфронтации между НАТО и Россией при отсутствии объективных причин для конфронтации. Однако эта абсурдная ситуация сохраняется из-за того, что в политике США борьба с несуществующей "российской угрозой" стала самоцелью.

В послании к участникам конференции президент РФ Владимир Путин призвал продумывать новые формы международного взаимодействия для закрепления результатов антитеррористической борьбы.

Призыв президента

В зачитанном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым приветствии участникам и гостям конференции президента РФ отмечается необходимость международного взаимодействия для закрепления результатов антитеррористической борьбы. Особую опасность по-прежнему представляет запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ), указал российский лидер.

"Очевидно, что несмотря на свое военное поражение эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", - отметил Путин.

"В этих условиях необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы", - убежден президент.

Разногласия помогают террористам

Выступивший на конференции директор ФСБ РФ Александр Бортников высказал мнение, что запрещенные в России террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" сохраняют свою жизнеспособность в том числе и благодаря наличию разногласий между государствами.

По словам главы ФСБ, нельзя исключать "возможности воссоединения ИГ и "Аль-Каиды" в виде обновленной террористической сети". "В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во многих странах мира, значительным опытом ведения боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия, обширной практикой проведения дешевых с точки зрения привлекаемых ресурсов, но значительных по своим пагубным последствиям терактов", - предупредил он.

Бортников также отметил переход террористов к тактике индивидуального джихада, когда одиночки или небольшие группы лиц совершают нападения в местах массового пребывания людей с использованием практически любых подручных средств - от холодного оружия до автотранспорта. Опасность таких групп заключается в том, что входящие в них люди как правило находятся вне поля зрения спецслужб.

Бортников предупредил, что боевики расползаются по странам исхода, с ними следуют жены и дети, уже державшие оружие в руках, а также вдовы уничтоженных бандитов, потенциальные террористки-смертницы. "Сейчас формирования джихадистов перебрасываются в Афганистан, Ливию, Йемен, уходят вглубь Африки, государства Юго-Восточной Азии. В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны", - сказал он.

С 2014 года от рук террористов в мире погибли 152 тысячи человек, сообщил Бортников.

Открыты для сотрудничества

ФСБ России накопила большой опыт противодействия международному терроризму и открыта для сотрудничества с зарубежными странами, подчеркнул Бортников. Он также назвал перспективным создание единого антитеррористического информационного пространства. "В качестве инструмента готовы предложить заинтересованным сторонам использование банка данных, к которому подключены 41 страна и шесть организаций", - сказал директор ФСБ.

В качестве положительных примеров международного сотрудничества в антитеррористической борьбе он привел предупреждения от спецслужб США и Турции о готовящихся в России терактах. "В прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации от турецких партнеров", - сообщил Бортников.

"Оставим политику политикам и сосредоточимся на решении наших непосредственных задач, а в число главнейших из них входит обеспечение безопасности простых граждан", - добавил он.

Прекратить безответственную игру

Отказаться от силы в межгосударственных отношениях, чтобы не допустить второго Карибского кризиса призвал также выступивший на конференции глава СВР Сергей Нарышкин. По его словам, для этого необходимо двигаться по пути укрепления нынешних глобальных и межрегиональных организаций, "попутно совершенствуя инструментарий взаимодействия между странами".

"Нужно перезапустить систему международных правовых отношений, заставить ее работать, для чего перестать использовать двойные стандарты и заговорить, наконец, на одном, действительно общечеловеческом языке, пока еще не поздно", - добавил глава СВР.

Пока же, по его мнению, США и некоторые европейские страны пытаются выстроить отношения с другими государствами на принципах диктата и принуждения. По всему миру под предлогом торжества свободы происходит насильственное размывание традиционных ценностей, таких как религия, нация, семья и даже половая принадлежность, отметил Нарышкин.

Он также обратил внимание на историю Скрипалей, назвав ее "грубо состряпанной гротескной провокацией" спецслужб Великобритании и США. По словам главы СВР, агрессивное давление, "которое послы и другие должностные лица США и Великобритании, как нам известно, оказывают на союзников по НАТО, страны ЕС, а также азиатские и другие государства в рамках так называемого дела Скрипалей", можно расценивать как проявление "американоцентричной системы межгосударственных отношений, основанной на принуждении, даже на шантаже".

"Безусловно, политика никогда не была честным занятием. Однако на нынешнем этапе количество, а главное качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно", - добавил Нарышкин.

Он отметил и возросший в 2017 году уровень конфронтации между НАТО и РФ. "Борьба с несуществующей так называемой российской угрозой стала настоящей идеей фикс в политике Вашингтона. Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны. Причин для обострения отношений не существует, холодная война закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом сошло на нет", - сказал он.

Безопасность обеспечим

На парадоксальную ситуацию во взаимоотношениях РФ и НАТО обратил внимание в ходе своего выступления на конференции и министр обороны РФ Сергей Шойгу. "НАТО стремится нарастить и модернизировать военную инфраструктуру у российских границ. При этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности. То есть сами себя запугивают несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал", - сказал он.

В этих условиях Минобороны России неоднократно предлагало НАТО начать диалог. "Однако в Брюсселе к уважительному разговору не готовы. В свою очередь мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но и оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены. Боевой потенциал наших Вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников", - подчеркнул министр обороны РФ.

Затронув тему борьбы с терроризмом, министр отметил повышающуюся террористическую активность в Африке, Азии и Европе. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений по всему миру. В большинстве регионов планеты, в том числе в Юго-Восточной Азии, создаются террористические ячейки. Сегодня угроза терроризма носит глобальный характер. Ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным, подчеркнул Шойгу.

ООН призывает

Страны должны усилить сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, в том числе активизировать "инициативный и систематический" обмен информацией и опытом, считает глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. "Ставки высоки, а террористы бросают нам все более и более изощренные вызовы", - отметил дипломат, выступая на конференции.

"Оперативную информацию важно передавать через соответствующие базы данных, такие как базы Интерпола, а также с помощью национальных инструментов, таких как международный банк данных по борьбе с терроризмом, созданный ФСБ РФ", - сказал он, указав на необходимость активизации международного и межведомственного сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма.

Разговор будет продолжен

В первый день работы конференции по безопасности в Москве выступили также представители целого ряда стран. Так, министр обороны Ирана Амир Хатами подчеркнул, что полное уничтожение ИГ возможно только после поражения группировки во всех сферах, включая виртуальную реальность.

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил о том, что его страна готова поделиться опытом борьбы с терроризмом.

Привлечь к ответственности все страны, осуществляющие подготовку и поддержку террористов для действий на территории Сирии, потребовал в ходе своего выступления глава минобороны САР Махмуд Шава.

Во второй день форума основными спикерами станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.