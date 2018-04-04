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Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля

Политика
4 апреля, 18:55 дата обновления: 4 апреля, 19:09 UTC+3

Постпред РФ при ООН Василий Небензя по указанию правительства России попросил председателя СБ ООН созвать открытое заседание

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Материал из 1 страницы
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© REUTERS/Brendan McDermid

ООН, 4 апреля. /ТАСС/. Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС), открытое заседание Совета Безопасности ООН", - заявил он, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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