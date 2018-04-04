Постпред РФ: Лондон использует ОЗХО для подтверждения своих выводов по Солсбери

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Великобритания пытается использовать ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) для подтверждения результатов национального расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин по итогам состоявшегося по российской инициативе специального заседания организации по делу Скрипаля.

"Вопреки алгоритму действий, прописанному в Конвенции о запрещении химического оружия, наши британские партнеры, используя процедурные уловки, запросили техническое содействие со стороны Техсекретариата ОЗХО для того, чтобы подтвердить путем независимой экспертизы результаты их национального расследования", - отметил Шульгин.

"Вывод, озвученный [британским премьером] Терезой Мэй, состоял в том, что Россия совершила нападение на Великобританию с использованием химического оружия", - напомнил постпред РФ о результатах британского расследования.

"Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над "i" и проясним, что же на самом деле случилось. Боятся фактически отвечать за клевету. Но думается, от ответа им так или иначе не уйти. Мне кажется, это уже не за горами", - сказал Шульгин.

Шульгин также сообщил, что Россия представила на заседании ОЗХО совместный с Ираном и Китаем проект решения по расследованию инцидента в Солсбери.

"Сегодня на суд Исполсовета был представлен наш совместный с Ираном и Китаем проект решения", - отметил он. Его суть, по словам дипломата, заключается в том, чтобы "запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных со всеми обвинениями Великобритании в отношении РФ". Проект также предполагает поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю "предпринять шаги, необходимые для такого взаимодействия".

Однако совместный российско-иранско-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набрал достаточно голосов в ОЗХО.

"Сегодня на заседании Исполсовета ОЗХО состоялось голосование по российско-иранско-китайскому проекту, - сказал он. - Нам, к сожалению, не удалось набрать две третьих голосов, квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, государства - члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии".

"Однако, обратите внимание, что 23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись, - подчеркнул дипломат. - Это больше половины состава всего Исполсовета".

"Мы внесли выверенное предложение, но не встретили понимания со стороны западных партнеров, которые унизились до клеветнических нападок в отношении РФ и измышлений. России пришлось жестко ответить на эти заявления", - отметил Шульгин.

Западные партнеры пытались всеми силами нарушить нормальный ход заседания Исполнительного совета ОЗХО, прошедшего в среду, заявил постоянный представитель РФ.

"Приходится с сожалением говорить, что наши западные партнеры всеми силами пытались нарушить нормальный ход сегодняшней сессии. В самом начале они предложили почтить минутой молчания память людей, погибших в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, Сирия. На это мы им предложили провести минуту молчания - вспомнить всех погибших от химического оружия, в первую очередь во Вьетнаме, Камбодже, Иране, Ираке, и наши партнеры как-то почувствовали себя некомфортно. (Они) не хотят вспоминать всех жертв химического оружия", - отметил Шульгин.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.