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Глава МИД Нидерландов посетит Москву для продолжения политического диалога

Политика
4 апреля, 23:57 UTC+3 ГААГА ГААГА 4, апреля. /ТАСС

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин не назвал точные даты визита Стефа Блока

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ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в ближайшее время посетит Москву в рамках усилий по продолжению российско-голландского диалога. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Мы рассчитываем, что это будет продолжение политического диалога, - отметил он. - Лучше всего поддерживать контакты, вести консультации, несмотря на обстановку, какими бы сложным не были обстоятельства". "Диалог всегда лучше холодной войны", - подчеркнул Шульгин.

При этом посол не назвал точные даты визита, однако, по имеющейся информации, он состоится 13 или 14 апреля.

Ранее визит главы МИД Нидерландов был запланирован в Россию на 14 февраля, однако он был отменен в связи с решением действующего главы МИД Халбе Зейлстры подать в отставку за день до поездки. Поводом для этого послужила его ложь о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, а также неправильная интерпретация слов главы российского государства о "Великой России".

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