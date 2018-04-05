Главы МИД РФ и КНР обсудят подготовку к визиту Путина и ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Москве в четверг обсудят подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в КНР и ситуацию на Корейском полуострове.

Первоначально визит Ван И в Россию планировался на 27-28 марта. Однако позднее было принято решение о переносе визита на более позднюю дату из-за изменений в графике российского руководства в связи с трагедией в Кемерове.

Развитие стратегического партнерства

Как отмечал Владимир Путин, отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне и носят характер стратегического партнерства. Импульс дальнейшему развитию существующих тесных связей может придать визит президента РФ в Китай, который, как ожидается, будет увязан с участием российского лидера в Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 9-10 июня в Циндао.

"Основное внимание [на переговорах] будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году - государственному визиту президента России в Китай", - сообщили в МИД РФ в связи с предстоящим визитом.

Предложения по Корейскому полуострову

Среди других основных тем на переговорах министров будет, как ожидается, ситуация на Корейском полуострове. Особую актуальность теме придают уже произошедшие и планируемые контакты на высшем и министерском уровнях.

25-28 марта лидер КНДР Ким Чен Ын находился с визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 9-11 апреля Россию посетит для переговоров с Лавровым глава МИД КНДР Ли Ён Хо. На 27 апреля запланирована встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а позднее может состояться встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

На переговорах в Москве Лавров и Ван И получат возможность "сверить часы" в преддверии предстоящей активной работы, тем более что в основу плана разрядки на Корейском полуострове может лечь совместная инициатива Москвы и Пекина о "двойном замораживании" - одновременной остановке ядерных испытаний КНДР и военных учений, проводимых Южной Кореей совместно с США. Как отмечал Лавров, это предложение остается востребованным в контактах на международной арене.

Борьба с терроризмом в Сирии и Афганистане

Министры планируют также обсудить ряд других международных вопросов, в том числе сирийское урегулирование и обстановку в Афганистане. "Россия и Китай придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги", - указали в МИД РФ.

В отношении Сирии в Пекине выделяют те же основные задачи, что и Россия. Это борьба с терроризмом, противодействие возвращению домой с Ближнего Востока иностранных боевиков и послевоенное восстановление Сирии. Эти пункты позиции Китая по сирийскому урегулированию выделил спецпосланник правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в конце января.

Задачи борьбы с терроризмом и запуска общенационального диалога для достижения политического урегулирования стоят и в отношении ситуации в Афганистане. Для России и Китая решение этих задач имеет особую важность ввиду географической близости Афганистана к обеим странам.