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Посол РФ: в Польше с лета 2017 года снесли более 20 памятников советским воинам

Политика
5 апреля, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сергей Андреев пояснил, что местным органам власти было предписано убрать все "неправильные" памятники до 31 марта

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© AP Photo/Czarek Sokolowski

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Не менее 23 памятников советским воинам было снесено в Польше в соответствии со вступившим в прошлом году в силу законом о декоммунизации. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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"С лета 2017 года по настоящее время нами зафиксировано 23 случая сноса польскими властями памятников советским воинам-освободителям. Причем их число резко возросло в марте - накануне установленного законом "крайнего" срока", - сказал Андреев, добавив, что "этот перечень далеко не полный".

Он пояснил, что, в соответствии с законом, местным органам власти было предписано убрать все "неправильные" памятники до 31 марта. Тем, кто в эти сроки "уложится", затраты на снос обещали компенсировать из госбюджета, а не выполнивших в принудительном порядке заставят сделать это за счет собственных средств. По его словам, посольство и генконсульства РФ в Польше намерены в течение нескольких месяцев провести полную проверку наличия и состояния советских и российских мемориальных объектов в стране.

Посол также добавил, что российская сторона не вправе забыть или простить действия польских властей по сносу советских памятников. "Пока в Польше отрицается освободительная миссия Красной армии во Второй мировой войне, оскорбляется память наших предков, павших в боях за освобождение этой страны, условия для обсуждения интересующих польскую сторону исторических тем отсутствуют в принципе", - объяснил Андреев.

Говоря об ответных шагах российской стороны на действия польских властей, посол подчеркнул, что "определенные решения принимаются - о них мы не всегда считаем нужным говорить публично".

"Вместе с тем следует ясно понимать, что нынешние польские власти стремятся как раз к максимальному ограничению и сворачиванию связей с Россией. "Война с памятниками", по сути, преследует цель спровоцировать нас на непродуманные резкие действия, которые искомого результата не дадут, зато доставят удовлетворение нашим оппонентам", - заключил дипломат.

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Темы
Вторая мировая война Ситуация с советскими памятниками в Польше
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