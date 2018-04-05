Центр примирения: более 600 боевиков и членов их семей вышли из города Дума за сутки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские военные обеспечили за сутки выход 635 боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщили в четверг в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Эль-Вафидин" были выведены 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", - говорится в сообщении.

Всего с начала действий гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли 157 тысяч 255 человек, из города Дума - 33 тысячи 345 человек.