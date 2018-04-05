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Центр примирения: более 600 боевиков и членов их семей вышли из города Дума за сутки

Политика
5 апреля, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Вышедших перевезли на север провинции Алеппо на 17 автобусах

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские военные обеспечили за сутки выход 635 боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщили в четверг в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Эль-Вафидин" были выведены 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", - говорится в сообщении.

Всего с начала действий гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли 157 тысяч 255 человек, из города Дума - 33 тысячи 345 человек.

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