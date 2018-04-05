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Россия пока не будет назначать постпреда РФ при НАТО

Политика
5 апреля, 9:44 дата обновления: 5 апреля, 10:18 UTC+3

Должность будет пустовать, пока Россия не увидит от альянса готовности к серьезной работе, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Россия не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Эта должность [постпреда РФ при НАТО] будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез", - сказал он.

Дипломат отметил, что в Европе сохраняется сложная военно-политическая ситуация и нужны меры по ее разрядке. "Но такой готовности к серьезному диалогу, а не показательному, мы не видим, - продолжил он. - Поэтому в данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств".

Должность постоянного представителя РФ при НАТО остается свободной после назначения занимавшего ее Александра Грушко на пост заместителя министра иностранных дел в конце 2017 года.

Представители НАТО в Москве

Келин добавил, что секретариат НАТО не имеет своих представителей в Москве, которых можно было бы выслать в ответ на аналогичные действия Североатлантического альянса. При этом Россию уже покинуло большое количество военных атташе входящих в блок стран.

"У НАТО как у альянса в Москве сегодня практически ничего нет, - сказал он. - Мы не закрывали информационный центр НАТО в Москве, но в нем сейчас есть лишь один-два технических сотрудника. Там нет представителей секретариата. Тут высылать или сокращать на данный момент нам некого".

"НАТО - это совокупность государств, - продолжил он. - Ответные меры были приняты по целому ряду государств. Из Москвы выехали не только дипломаты, но и довольно большое количество военных атташе".

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