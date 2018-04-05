Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"

Вызывающие односторонние шаги Запада во главе с США ведут к опасной разбалансировке в мире, добавил Лавров.

"Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина - непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления", - подчеркнул он.

"В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины", - отметил Лавров.

Западные страны должны осознать, что играть в одни ворота на мировой арене больше не получится, добавил министр.

"На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой", - подчеркнул министр.

"[Мы] не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин, в том числе в послании Федеральному собранию 1 марта этого года", - отметил Лавров.

В послании президента РФ Федеральному собранию содержался, в частности, такой призыв: "Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации". Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова, подчеркнул тогда Путин.

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