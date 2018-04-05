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Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"

Политика
5 апреля, 9:57 дата обновления: 5 апреля, 10:54 UTC+3

Глава МИД РФ сказал, что Запад организует грубые политические провокации для демонизации России

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки", это глумление над международным правом.

По его словам, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации.

"Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки", - сказал министр на Московской конференции по безопасности.

"Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели, - отметил Лавров. - Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что странам Запада не удаться игнорировать вопросы, заданные Москвой на основе этой конвенции.

Односторонние шаги

Вызывающие односторонние шаги Запада во главе с США ведут к опасной разбалансировке в мире, добавил Лавров.

"Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина - непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления", - подчеркнул он.

"В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины", - отметил Лавров.

Западные страны должны осознать, что играть в одни ворота на мировой арене больше не получится, добавил министр.

"На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой", - подчеркнул министр.

"[Мы] не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин, в том числе в послании Федеральному собранию 1 марта этого года", - отметил Лавров.

В послании президента РФ Федеральному собранию содержался, в частности, такой призыв: "Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации". Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова, подчеркнул тогда Путин.

СНВ-3

Москва призывает Вашингтон совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских стратегических носителей, в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметил Лавров.

"Мы выполнили все свои обязательства по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем США в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал он.

СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно этому документу, Россия и США обязались сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы к 5 февраля 2018 года и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на этих ракетах, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. 15 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон обязаны работать дальше над продлением договора СНВ в интересах стратегической стабильности.

Диалог лидеров РФ и США

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе по вопросам стратегической стабильности, не должен погрязнуть в политических интригах и бюрократии, считает глава МИД РФ.

По его словам, в Москве выступают за широкий диалог по наиболее актуальным вопросам современности, включая поддержание стратегической стабильности. "Об этом президенты России и США говорили по телефону 20 марта. Хотелось бы, чтобы понимание особой важности этой темы лидерами двух стран не завязло в бюрократических играх и не стало заложником внутриполитических интриг", - подчеркнул Лавров.

Трамп с самого начала своего пребывания у власти выступал за налаживание отношений с Россией, однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США неоднократно вводили пакеты санкций против РФ, а также дважды за время президентства Трампа высылали из страны российских дипломатов. Кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон).

Полноценной встречи лидеров двух государств до сих пор не было, они лишь дважды беседовали на полях саммитов в 2017 году: на саммите АТЭС в Дананге и на саммите лидеров Группы двадцати в Гамбурге. Ранее Трамп в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести встречу, назвав среди возможных мест ее проведения Белый дом.

Порог применения ядерного оружия

Попытки Соединенных Штатов снизить порог применения ядерного оружия вызывают тревогу в Москве, сказал Лавров.

"Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", - сказал он.

"Звучит идея о том, чтобы в рамках НАТО подвести под статью 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве, - продолжил министр. - А настойчивые призывы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействия угрозам в этой сфере не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе".

Лавров также отметил, что "в сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла обеспечение своего военного превосходства и подрыв паритета", указав на военную активность Североатлантического альянса вблизи границ России, а также наращивание усилий по развертыванию систем ПРО.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018 VII Московская конференция по международной безопасности
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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