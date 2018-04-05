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Лавров: покровители Киева в США и Европе поощряют действия "партии войны"

Политика
5 апреля, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что минские договоренности пытаются подвернуть ревизии

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Покровители киевских властей в США и Европе закрывают глаза на попытки подвергнуть ревизии минские договоренности и поощряют действия "партии войны". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

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"Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями, - сказал он. - Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем".

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Закон 24 февраля вступил в силу.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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