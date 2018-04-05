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Лавров: уважающие себя взрослые люди не верят в сказки о виновности РФ в деле Скрипалей

Политика
5 апреля, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава МИД РФ сказал, что России предъявляют голословные обвинения вместо проведения честного расследования

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Состоявшаяся в среду в Гааге дискуссия на специальной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки о виновности России в деле Скрипалей не верят. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности.

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"Неприемлемо как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций - от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии - вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения, - отметил он. - Это только в известной книге Льюиса Кэррола королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушать вердикт присяжных: виновен или не виновен. Но Кэррол все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят".

Глава МИД РФ вновь призывал всех коллег "рассматривать любые проблемы в международно-правовой плоскости по-честному, с предъявлением доказательств". "Мы к такой совместной работе готовы, что в очередной раз подчеркнул вчера президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Анкаре", - добавил он.

"Мы хотим установить истину, настаиваем на предметном и ответственном расследовании [инцидента в Солсбери] в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул Лавров. - Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия Исполнительного совета ОЗХО".

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

16 марта в ОЗХО сообщили, что организация приступила к изучению информации о нервно-паралитическом веществе группы "Новичок". Там отметили, что такое вещество "никогда не декларировалось ни одним из государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (при вступлении в ОЗХО каждая страна обязана задекларировать имеющиеся у нее типы и объемы отравляющих веществ, а также взять на себя обязательства по их уничтожению)".

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО совместный российско-ирано-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набрал достаточного количества голосов. В этом документе предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных со всеми обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован голосами стран - членов ЕС и НАТО, в то же время 23 страны отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.

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Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля VII Московская конференция по международной безопасности
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