Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Игра на обострение отношений с РФ в Европе продолжается, хотя Москва выступает против этого. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на IX форуме "Северного измерения".

"Продолжается игра на обострение отношений в Европе, на обострение отношений между ЕС и Россией, - сказал он. - Растет внешнеполитическая напряженность, как мы констатируем это у себя в Москве. Сегодня на передний план опять выходят термины, которые употреблялись уже где-то в середине 1980-х годов: это деконфликтинг, разрядка, необходимость снижения международной напряженности".

"Хочу отметить, что дальнейшее обострение - это не наш путь", - подчеркнул Келин.