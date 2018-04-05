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"Яблоко" проведет свои праймериз для выдвижения кандидата на выборах мэра Москвы

Политика
5 апреля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Принять участие в праймериз смогут не только члены "Яблока", но и лица, подписавшие политический меморандум партии

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" проведет предварительное голосование по отбору кандидатов (так называемые праймериз) для участия в выборах мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

"Партия "Яблоко" на муниципальных выборах в Москве 2017 году заняла второе место и должна выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы. Для этого планируется проведение дебатов и праймериз", - сказал он.

По его словам, принять участие в праймериз смогут не только члены партии. "Примерно в 20-х числа апреля бюро партии утвердит процедуру проведения праймериз. Предполагается, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии. А голосовать на праймериз будут иметь право члены партии, а также "лидеры общественного мнения", которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них", - пояснил Рыбаков.

Он добавил, что "праймериз могут состояться в конце апреля или в мае".

Ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы, предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы, предусматривающий два или три тура, в первом должно быть голосование оппозиционных муниципальных депутатов.

Идея Гудкова не нашла поддержку среди оппозиционеров. Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин, намеревающийся участвовать в выборах мэра Москвы, заявил, что праймериз должны быть сугубо внутрипартийной процедурой. Лидер оппозиционного движения "Солидарность", глава Красносельского райсовета депутатов Москвы Илья Яшин подчеркнул, что итоги праймериз должны определяться исключительно путем голосования жителей.

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