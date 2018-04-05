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Лавров подчеркнул важность укрепления доверия для разрядки ситуации в Европе

Политика
5 апреля, 11:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Глава МИД РФ выразил надежду, что итоги дискуссии на форуме "Северное измерение" будут способствовать расширению взаимодействия в регионе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Укрепление атмосферы доверия в Европе, в том числе на деловом уровне, приобретает особую актуальность в условиях сложившейся непростой ситуации. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам форума "Северное измерение" в Санкт-Петербурге. Приветствие зачитал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Ваши традиционные встречи, которые неизменно отличают представительный состав участников и насыщенная повестка дня, свидетельствуют о востребованности деполитизированного диалога в интересах продвижения взаимовыгодного сотрудничества на севере Европы, - отметил глава МИД РФ. - В нынешней непростой ситуации на европейском континенте усилия, направленные на поддержание атмосферы доверия, взаимопонимания и добрососедства, особенно актуальны".

Как указал министр, "трудно переоценить в этой связи роль Делового совета "Северного измерения", Ассоциации европейского бизнеса, а также плодотворных контактов по линии законодательных властей стран региона".

"Вам предстоит обсудить широкий спектр вопросов, связанных с выработкой оптимальных путей обеспечения устойчивого экономического развития, реализации инновационных идей и инициатив, повышения эффективности партнерства между государством и предпринимательским сообществом, - продолжил Лавров. - Убежден, что итоги дискуссий будут содействовать расширению взаимодействия в нашем общем регионе".

"Северное Измерение" является общим проектом ЕС, Исландии, Норвегии и России. Его политика направлена на выработку общих принципов диалога и партнерства, укрепление стабильности и социального благосостояния, развитие экономического сотрудничества, интеграции и конкурентоспособности, устойчивого развития в Северной Европе.

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